В Одессе больной COVID-19 выпрыгнул из окна и погиб на месте

В Одессе в субботу, 16 октября, 71-летний мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже многоэтажки на улице Академика Сахарова. Известно, что у него был подтвержден коронавирус.

Упав с высоты, одессит разбился насмерть, спасти его не удалось. Об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Жена погибшего мужчины рассказала полиции, что он болел COVID-19. При этом горожанин отказывался от госпитализации в больницу. Женщина добавила, что в связи со сложившейся ситуацией ее супруг высказывал мысли о том, чтобы наложить на себя руки.

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На данный момент все обстоятельства трагедии и причины произошедшего устанавливаются, официальных комментариев от полиции пока нет.

Напомним: в Одессе в субботу, 16 октября, закончились места в больницах для пациентов с коронавирусом. В связи с этим больных пришлось госпитализировать в медучреждения по всему региону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе девушка покончила с собой сразу несколькими способами – она порезала себе вены, шею, а после выпрыгнула из окна, открыв перед этим в квартире газ.