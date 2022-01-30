В Одессе авто влетело в столб: людей зажало внутри, двое погибли. Фото и видео

В ночь с субботы на воскресенье, 30 января, в Одессе 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и влетел в опору рекламного щита. Вследствие удара он и 29-летний пассажир от полученных травм погибли на месте.

Авария произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. В Telegram-канале "Х***ая Одесса" уточнили, что у погибшего водителя 29 января был день рождения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Еще одному пассажиру удалось выжить. 31-летнего мужчину госпитализировали в больницу с переломами, он в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работали медики, полиция и спасатели. Сотрудники ГСЧС доставали из искореженного автомобиля пострадавшего и тела жертв аварии, которые были зажаты в салоне.

Следственно-оперативная группа по расследованию ДТП выясняла все обстоятельства происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких человек). По делу продолжается следствие.

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