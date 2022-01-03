В Одессе авто на скорости снесло столбы и превратилось в груду металла. Фото и видео

Ночью в понедельник, 3 января, водитель автомобиля BMW совершил масштабную аварию в центре Одессы. Он на скорости протаранил несколько авто и снес столбы, в результате пострадала женщина.

ДТП произошло в промежутке 03:00-04:00 часов на перекрестке улиц Ришельевская и Базарная. Кадры с места событий опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, длскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, мужчина за рулем кроссовера мчался с "космической" скоростью, не справился с управлением и автомобиль занесло. Сперва он врезался в ВАЗ, а затем и Opel.

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После этого BMW протаранило несколько столбов электропередач, которые рухнули на дорогу. В результате этого многие дома остались без электричества.

Само авто превратилось в груду метала. В аварии пострадала женщина, которая сидела на его пассажирском сидении. Ее госпитализировали.

При этом в сети пишут, якобы 24-летний водитель BMW был пьян. Его также доставили в медучреждение.

Отметим, что в Одесской области только за январь-ноябрь 2021 года произошло 15 025 аварий, из которых 1325 – с погибшими и/или пострадавшими. По данным Патрульной полиции Украины, 136 человек погибли в этих ДТП и 1549 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Одессе пьяный водитель наехал на патрульного и пытался скрыться с места происшествия. Инспекторы задержали мужчину с применением огнестрельного оружия.