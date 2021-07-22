В Харькове бойцовская собака напала на людей: жители дома боятся выходить из квартир. Видео

В Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Харьков Life. По словам очевидцев, стафтерьер успел покусать двоих человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)..

Происшествие произошло в многоэтажке на улице Героев Сталинграда. Соседи рассказали, что хозяин пса имеет еще одну собаку и часто выпускает животных самих в подъезд.

"Воспитанием и дрессировкой собак их хозяин не занимается", – рассказали его соседи.

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По их словам, владелец собак часто выпускает их в подъезд, где те справляют нужду.

"Сегодня напали на человека", – сообщили очевидцы.

Сообщается, что собака покусала людей за лицо и ноги, а помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал этажами дома.

Жители многоэтажки сообщают, что бояться выходить из дома, а аналогичные ситуации уже случались раньше, но в полиции якобы не отреагировали на жалобы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони стафф загрыз маленькую собаку. В то же время хозяин пса спокойно шел вместе с ним по улице и пил кофе.