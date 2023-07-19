Сбитая ракета упала в жилом квартале, есть раненые: детали ночной атаки РФ на Одессу. Фото и видео

В Одессе в результате комбинированной атаки оккупантов ракетами и дронами в ночь на 19 июля есть пострадавшие. По состоянию на 9:30 известно, что по меньшей мере шесть одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов.

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"В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов", – сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг". Пресс-служба также заявила, что на территории города упала сбитая украинской ПВО российская ракета Х-59.

Она была сбита на подлете к берегу. В результате в одном из кварталов Одессы образовалась большая воронка, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы, сообщили в ОК "Юг".

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