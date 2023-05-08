Россия ракетным ударом по Одесщине уничтожила склад Красного Креста с гумпомощью. Фото

Россия ракетной атакой поздно вечером 7 мая уничтожила складские помещения в Одесской области, где облорганизация Общества Красного Креста Украины хранила гуманитарную помощь. Представителей КК на тот момент на месте не было.

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Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте. "В результате ракетного удара по Одещине полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 кв.м." – сказано в сообщении.

Вся находящаяся там гуманитарка для жителей Одесской области сожжена.

Из-за этого предоставление материальной помощи и деятельность некоторых проектов КК на Одещине приостановлено, отметили в пресс-службе.

Напомним, что взрывы в регионе раздались в воскресенье около 23:20. Территорию атаковала стратегическая авиация ВС РФ, запустив ракеты Х-22.

В ОК "Юг" сообщали, что ракеты поразили склад одного из продовольственных предприятий (три работника склада пострадали, один человек – охранник – погиб) и рекреационную зону на Черноморском побережье.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия привлекла семь самолетов и осуществила восемь пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области. "Возможно, самоликвидация или просто падают в связи со своим старением, потому что это устаревшие советские ракеты", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 8 мая, атаковала украинскую столицу 35 дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА,.

– Обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, пострадали люди. Повреждения были в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

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