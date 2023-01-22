Под Одессой из-за взрыва генератора сгорел жилой дом. Фото и видео

Под Одессой вечером 22 января произошел масштабный пожар в частном жилом доме. В сети сообщают, что причиной возгорания якобы мог стать взрыв генератора.

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По предварительным данным, мог пострадать по меньшей мере один человек (информация официальными источниками не подтверждена). Кадры с места ЧП публиковали местные Telegram-сообщества (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О пострадавшем мужчине, у которого ожоги рук, сообщили очевидцы происшествия. Они также заявили, что огонь распространялся очень быстро.

Фотографии и видео подтверждают, что часть здания (предварительно, верхний этаж трехэтажного дома) сгорела практически дотла.

Добавим: примерно в это же время появились сообщения о пожаре на ул. Вильямса, предварительно – тоже из-за генератора.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Броварах Киевской области 21 января произошел взрыв в квартире жилого дома без дальнейшего возгорания. Его причиной был баллончик туристической газовой горелки.

– В Шевченковском районе Киева в ночь с 19 на 20 января сгорели два МАФа, которые были установлены у входа на станцию метро "Лукьяновская". По словам очевидцев, причиной пожара тоже стал взрыв газового баллона.

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