Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах, с огнем борются десятки пожарных. Фото и видео

В воскресенье, 1 августа, в селе Нерубайское Одесской области произошел масштабный пожар на складах. Площадь ЧП составляет около 10 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли 84 человека и 22 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, произошло короткое замыкание, а на складах сейчас находится практически вся пожарная спецтехника Одессы.

Отмечается, что ситуация осложняется порывами ветра и тем, что пламя распространяется внутри панелей логистической компании. На месте работают более 80 спасателей.

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К слову, ранее возле Запорожья на заповедном острове Хортица загорелся сосновый лес. Из-за ветра огонь быстро распространился, захватив около гектара площади. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Почему произошло возгорание неизвестно, подозревают поджог.

Кроме того, в Турции, где уже несколько дней продолжаются масштабные пожары, нашли подозреваемого в поджоге леса.Мужчина задержан в связи с пожаром в Милясе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области загорелся частный дом престарелых. Инцидент произошел на улице Железной в Саксаганском районе города. В многоэтажном помещении находились 22 жителя пансионата и трое медработников учреждения.