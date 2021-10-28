Под Одессой подросток наткнулся на острый забор, спасатели увезли его в больницу с куском железа в животе. Видео 18+

В селе Корсунцы Одесской области спасли 12-летнего мальчика, который перелезал через забор и наткнулся на штырь. Кусок забора спасатели срезали вместе с ребенком.

Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в Facebook. Там также обнародовали кадры спасения мальчика (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел на улице Полевой. Как отмечается, спасателей вызвали местные жители. На обнародованных кадрах показано, что сотрудникам ГСЧС пришлось специальным оборудованием вырезать ту часть забора, на которую натолкнулся мальчик.

Видео дня

Ребенка вместе с куском конструкции сняли с забора и положили на кушетку скорой помощи. Парня передали врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи. Во время "спецоперации" он держался мужественно и почти не плакал.

В сообщении говорится, что эта история запомнится спасателям на всю жизнь.

"Уважаемые мамы и папы, опекуны и попечители. На каждого родителя возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение, развитие и безопасность ребенка. Вопрос безопасности детей всегда будет важным и актуальным. Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас", – отметили в ГСЧС.

Внимание, видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, стая собак набросилась и покусала восьмилетнего мальчика возле одной из многоэтажек в Одессе. Ребенка спасли свидетели жуткого инцидента, он попал в больницу.