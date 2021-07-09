Под Одессой мужчина подорвал себя гранатой из-за неразделенной любви

Во дворе частного домовладения в городе Раздельная на Одесщине 8 июля взорвалась граната. В результате ЧП погиб 37-летний местный житель, также пострадал несовершеннолетний мальчик.

Предполагают, что взрослый таким образом совершил самоубийство якобы из-за неразделенной любви. О трагедии сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что мужчину 1985 года рождения без признаков жизни обнаружили во дворе, где он проживал с матерью.

Предварительно установлено, что он сам подорвал гранату. Это случилось после того, как от него ушла любимая.

По данным местного Telegram-канала, 37-летний погибший был участником Антитеррористической операции на Донбассе.

В то же время известно, что от взрыва гранаты незначительные повреждения получил подросток, проживающий по соседству. Его осмотрели медики, госпитализация несовершеннолетнему не понадобилась.

Правоохранители внесли информацию о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Полные обстоятельства происшествия будут выяснять в ходе следствия.

Напомним: в Молочанске в Запорожье мужчина взорвал гранату, когда узнал об увольнении с работы. Его доставили в больницу с травматической ампутацией правой руки.

17 июня в Борисполе на Киевщине местный житель нашел привязанный к своему авто предмет, похожий на гранату. От взрыва его спасла случайность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на пункт обмена валют. Преступник дождался, пока в помещении не будет посетителей, и вошел внутрь с гранатой.