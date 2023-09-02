'Одесса – наша жемчужина!' Залужный поздравил город с праздником и отметил силу и непобедимость

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил Одессу с днем города. Он отметил, что одесситы – смелые люди, которых объединяет общая цель – победа Украины в войне.

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Поздравление Залужного было обнародовано на Facebook-странице городского головы Одессы Геннадия Труханова. Также было опубликовано совместное фото главнокомандующего с мэром (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Одесса – наша жемчужина, украинский город, в котором живут смелые люди, объединенные главной целью – Победа! Мы сильны, едины и непобедимы!" – процитировал Труханов Залужного.

Кроме того, на сайте городского совета Одессы было опубликовано видео ко дню города. В мэрии подчеркнули, что Одесса страдает от атак врага, но объединена одной целью: отстоять свою свободу и независимость.

Одесса отмечает день города ежегодно 2 сентября. Это третий самый крупный город страны после Киева и Харькова и крупнейший морской торговый порт Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Валерий Залужный трогательно поздравил школьников с 1 сентября. Он обнародовал обращение воинов ВСУ, которые призвали детей учиться, поскольку от этого зависит наше общее будущее.

– На пляже Одесщины нашли бутылку с письмом ребенка из Крыма, которое растрогало украинцев до слез. В нем говорится, что Крым – это Украина и вся семья автора письма ждет его деоккупации.

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