На Одесщине задержали священника УПЦ МП, которого подозревают в развращении 14-летней дочери

В Одесской области задержали 37-летнего священника УПЦ Московского патриархата, подозреваемого в развращении 14-летней дочери. Он неоднократно совершал по отношению к ней развратные действия и убеждал девочку никому не рассказывать об этом.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. О том, что задержанный – священник УПЦ МП, пишет местное издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, мужчина развращал свою дочь чуть ли не с первых лет ее жизни. Когда ребенку исполнилось 14 лет, он начал регулярно ее насиловать.

"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в развращении несовершеннолетней. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершения правонарушения", – сказал начальник следственного отдела Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Котенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области правоохранители задержали массажиста, который может быть причастен к сексуальному насилию над подростком. Муж якобы изнасиловал 15-летнего мальчика, который имеет определенные недостатки со здоровьем и пришел на очередную процедуру массажа.

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