На Одесщине вспышек инфекции нет, состояние воды постепенно улучшается, но сохраняется минная опасность, – глава ОВА
Массовые вспышки инфекций на Одесщине по состоянию на 22 июня не зафиксированы. Состояние воды в акватории Черного моря после подрыва Каховской ГЭС постепенно улучшается, но все еще далеко от нормы.
Кроме того, сохраняется минная опасность, поэтому купание в море и рыбалка строго запрещены. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Массовые вспышки инфекционных заболеваний в Одесской области не зафиксированы. Все случаи в рамках сезонных показателей", – написал он.
Глова ОВА поблагодарил жителей Одесщины за соблюдение правил безопасности и призвал особенно внимательно следить за детьми.
"Ситуация контролируемая и прогнозируемая, но зависит от каждого из нас", – отметил Кипер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Море в Одессе после катастрофы Каховской ГЭС "зацвело" токсичными бактериями. Холера не зафиксирована, но выявлены ротавирус и сальмонелла.
– Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища стала для крупнейшей в Европе АЭС катастрофой.
– Последствия подрыва Каховской ГЭС в селах Херсонщины показали на видео. В частности, вода уже ушла из домов в Дарьевке, но они серьезно пострадали.
– На правом берегу Херсонщины по состоянию на 21 июня вода отошла от более чем 3 тыс. домов. Там начались восстановительные работы.
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