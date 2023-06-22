На Одесщине вспышек инфекции нет, состояние воды постепенно улучшается, но сохраняется минная опасность, – глава ОВА

Массовые вспышки инфекций на Одесщине по состоянию на 22 июня не зафиксированы. Состояние воды в акватории Черного моря после подрыва Каховской ГЭС постепенно улучшается, но все еще далеко от нормы.

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Кроме того, сохраняется минная опасность, поэтому купание в море и рыбалка строго запрещены. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"Массовые вспышки инфекционных заболеваний в Одесской области не зафиксированы. Все случаи в рамках сезонных показателей", – написал он.

Глова ОВА поблагодарил жителей Одесщины за соблюдение правил безопасности и призвал особенно внимательно следить за детьми.

"Ситуация контролируемая и прогнозируемая, но зависит от каждого из нас", – отметил Кипер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Море в Одессе после катастрофы Каховской ГЭС "зацвело" токсичными бактериями. Холера не зафиксирована, но выявлены ротавирус и сальмонелла.

– Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища стала для крупнейшей в Европе АЭС катастрофой.

– Последствия подрыва Каховской ГЭС в селах Херсонщины показали на видео. В частности, вода уже ушла из домов в Дарьевке, но они серьезно пострадали.

– На правом берегу Херсонщины по состоянию на 21 июня вода отошла от более чем 3 тыс. домов. Там начались восстановительные работы.