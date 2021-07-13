На Одесщине вертолет снес палатки отдыхающих. Видео инцидента

В Одесской области потоком ветра от лопастей частного вертолета UR-ICH снесло палатки отдыхающих. Крепления ударили ребенка.

Соответствующее видео опубликовано в Telegeam-канале "Х**вая Одесса". Это произошло, когда борт заходил на посадку в районе кемпинга Грибовка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автор ролика уточнила, что палатки потоком ветра от лопастей унесла палатки соседей и сломало шатер. Креплениями, которые оторвались от них, ударило мальчика. Она отметила, что больше никто не пострадал.

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"Придя в чувство, побежала на гору к горе-пилоту, но не услышали от него извинения, что чуть не покалечил людей, ни материального возмещения", – рассказала женщина.

Она добавила, что вертолет летал каждый день, однако в следующие разы заходил на посадку уже с другой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесcе военный вертoлет пролетел очень низко над Чкаловcским пляжем. Борт тогда напугал курoртников.