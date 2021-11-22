На Одесщине школьница проглотила магниты, ей потребовалась срочная помощь. Фото

В Черноморске Одесской области ученица школы проглотила четыре магнита, которые застряли в ее желудке. В таком состоянии девочка проходила несколько дней, ей понадобилась операция.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице Черноморской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней. Там объявили сбор средств для помощи школьнице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что неприятная ситуация произошла в четвертом классе учебного заведения. При каких именно условиях ученица проглотила магниты, не уточняется.

Известно, что четыре посторонних предмета застряли в желудке ребенка и начали склеивать внутренние органы.

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"Операция и реабилитация сложная и дорогая. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям", – говорится в сообщении.

При этом в комментариях мать ребенка Мария Смирнова уточнила, что оперативное вмешательство девочке провели еще в прошлый пьяницу. В настоящее время маленькая пациентка находится в реанимации.

"Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации, когда попадает постороннее тело, по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры при притяжении", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре годовалый мальчик проглотил металлический болт размером в 4 см и чуть не погиб. После операции малыш провел две недели в реанимации, а затем еще один под наблюдением врачей.