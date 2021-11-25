На Одесщине произошла вспышка острой инфекции в детсаду: его закрыли на карантин

В селе Виноградовка Болградской ОТО на Одесщине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад "Джерельце". Там заболели шесть воспитанников, а также родные нескольких из них.

Все сейчас находятся в больнице, сообщает местный интернет-ресурс "Малаха". Администрация садика и специалисты выясняют, где дети могли подхватить кишечную палочку.

Отмечается, что с характерными симптомами в инфекционное отделение Болградской районной больницы сначала доставили шестерых детей из разных групп.

С аналогичными проявлениями кишечной инфекции за помощью медиков обратились и двое местных школьников с бабушкой – родственники двух воспитанников детсада.

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Дети и взрослая женщина были доставлены в медучреждение в период с 20 по 23 ноября. У всех наблюдались температура от 37,2 до 40 градусов, боли в животе, слабость, рвота и диарея.

После этих случаев дошкольное учебное заведение сразу было закрыто на карантин. Когда его снова откроют, в администрации не говорят. Пока специалисты проводят соответствующие исследования.

Заведующая Болградским межрайонным отделом лабораторных исследований Светлана Финогенова подчеркнула, что заболевшие школьники и пенсионерка являются родственниками двух воспитанников. Поэтому очаг возникших симптомов, очевидно, домашний, а не школьный или дошкольный.

"Пока еще ничего не понятно – идет расследование. И результаты его, в лучшем случае, будут только на пятые сутки. Все пробы, в том числе и еду, которая подавалась в детсаду, мы направили на исследование в область. Их результаты и должны показать, какую природу имеет отравление всех девяти жителей села Виноградовка", – сказала специалист.

По факту вспышки инфекции в детском саду открыто производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в городе Раздельная на Одесщине зафиксировали вспышку гепатита А в детском доме семейного типа. В частности, заболели семь детей и их взрослый опекун.