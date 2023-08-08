На Одесщине мужчина утонул в пруду, пытаясь спасти своих внучек. Фото и видео

В понедельник, 7 августа, в Одесском районе в пруду возле дачного массива Степовое около 11:00 утонул мужчина 1958 года рождения. Он пытался вытащить на берег надувной матрас, на котором были его внучки 2007 и 2010 годов рождения, но ушел под воду.

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Когда на место прибыли спасатели, девочек уже спасли местные подростки. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Один из ребят рассказал, что дети плавали на матрасе сами, но, отплыв дальше от берега, запаниковали и начали кричать. Дедушка бросился им на помощь. Когда ситуация усложнилась, парни тоже подплыли к матрацу, но в конце концов удалось спасти только девочек, а мужчина утонул.

В 13:25 тело утопленника обнаружили водолазы. Его подняли из водоема и передали правоохранителям. С родственниками погибшего и спасенными детьми тем временем работали психологи ГСЧС.

Всего привлекалось четыре единицы техники и 19 спасателей, в том числе четверо водолазов и резиновая лодка.

"НАПОМИНАЕМ! В нашем регионе категорически запрещено купаться в любых водных объектах! Но если вы уже берете на себя такую ответственность, то НЕУКЛОННО СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ! Особенно это касается отдыха С ДЕТЬМИ!" – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 6 августа, по состоянию на 15:00 было зафиксировано два случая гибели граждан на воде. Двое мужчин утонули в Оболонском и Голосеевском районах города.

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