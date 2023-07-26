На Одесщине мину прибило к берегу, она сдетонировала: поврежден дом. Фото и видео

В селе Вапнярка Одесского района Одесской области штормовые волны прибили мину к берегу. Через некоторое время она сдетонировала, повредив дом на побережье.

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Об этом 26 июля сообщило местное издание "Думская". В Одесской ОВА добавили, что недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде взорвались две мины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В СМИ со ссылкой на очевидцев рассказали, что морскую мину в Вапнярке обнаружили в районе одной из построек, размещенных на побережье. Местные сняли на видео, как сорванный с якоря боеприпас перекатывали в воде и били волны.

В итоге мина взорвалась. Повреждения получил домик на берегу моря. О пострадавших информации нет.

"Шторм в Черном море привел к повышению минной опасности. Сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде взорвались две мины, тип которых не удалось установить", – сообщили в Одесской областной военной администрации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Приморский районный суд Одессы арестовал без возможности выйти под залог местного жителя, который в ночь на 4 апреля на улице Инглези в Одессе снимал работу украинской противовоздушной обороны. За совершенное мужчине грозит восемь лет тюрьмы.

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