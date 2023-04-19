На Одесщине масштабное ДТП: столкнулись три фуры, среди пострадавших ребенок. Фото

В Одесской области на трассе Одесса – Рени недалеко от границы с Молдовой 19 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя грузовиками. Травмы получили три человека, один из них – маленький ребенок.

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Пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области на официальном сайте опубликовала фото и видео с места аварии. Сообщается, что между селами Старокозаче и Монаши столкнулись три грузовые машины DAF, Scania и Volvo (чтобы посмотреть ролика, доскролльте страницу до конца).

Из-за этого движение транспорта было затруднено. Патрульные временно организовали реверсное движение по одной полосе.

Как сообщили в полиции, водитель DAF, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. Далее DAF выехал на встречную полосу и там столкнулся с ехавшим на встречу грузовиком Volvo.

Травмированы женщина 2000 года рождения и ее дочка 2022 года рождения (они ехали в DAF), а также 30-летний водитель Volvo.

Пострадавших госпитализировали. Двое других водителей остались на месте происшествия.

"Просим водителей быть очень внимательными и осторожными на дороге", – призвали украинцев стражи порядка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вблизи села Панфилы Киевской области 18 апреля в результате столкновения загорелись три грузовых автомобиля. Два человека погибли.

– Ранее в Фастове Киевской области BMW на скорости съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм погиб водитель легковушки, а его пассажир с травмами попал в больницу.

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