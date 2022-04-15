На Одесчине разоблачили причастных к деятельности ДРГ врага: их обвиняют в госизмене

В Одесской области работники Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками ДСР Национальной полиции Украины разоблачили трех человек, которые могут быть причастны к деятельности вражеских диверсионных групп. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. Всех задержали и передали Службе безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ГБР добавили, что для выявления вероятных диверсантов была проведена масштабная спецоперация и проверено на возможные контакты с представителями страны-оккупанта более 40 человек, причастных к криминальному миру. Для достоверности полученной информации большинство из них проходило опрос с помощью полиграфа.

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Напомним: накануне в Днепропетровской области поймали предателя, который сотрудничал с армией РФ во время оккупации города Бучи под Киевом. Он пытал и избивал мирных жителей, поддерживавших ВСУ, патрулировал улицы вместе с российскими военными, психологически давил, угрожал, запугивал гражданское население, сдавал позиции наших защитников и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненской области правоохранители задержали российского диверсанта. Оккупанта погубило слово паляниця, значение которого он не смог объяснить.