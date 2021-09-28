На Одесчине подростки для развлечения подожгли дом многодетного отца-одиночки. Фото

В селе Куяльницкой ОТО дети подожгли дом многодетного отца, когда тот находился в больнице. Внутри на тот момент никого не было.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области. правоохранители выяснили, что к поджогу причастны двое детей 9-ти и 13-ти лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Они разбили стекло в доме, после чего подожгли диван и шторы. Сами дети признались в содеянном и заявили, что сделали это для развлечения.

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Огонь заметила соседка мужчины. Сам 36-летний хозяин, чья жена недавно умерла, в этот момент был в больнице с трехмесячным ребенком. Остальные его дети – 13-летняя девочка и трое мальчиков – были у родственников.

Расследование ведется по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку поджигатели еще не достигли возраста, чтобы нести уголовную ответственность, решается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

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