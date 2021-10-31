На Одесчине парень упал с 15-метрового обрыва: виной всему мог быть конфликт с девушкой. Видео

В селе Бурлачья Балка под Одессой ночью в воскресенье, 31 октября, 21-летний парень упал с обрыва. Он пролетел вниз около 15 метров.

Очевидцы ЧП рассказали, что он якобы спрыгнул со склона после конфликта с девушкой. Об этом сообщает "Vgorode Одесса" со ссылкой на ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел около 00:15, уточняет "Думская".

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На место происшествия прибыли спасатели, которых вызвали прохожие. Чрезвычайники подняли парня из обрыва на носилках. На записи слышно, что молодой человек при этом кричал от боли.

Он выжил, но получил серьезные травмы. Врачи на скорой госпитализировали пострадавшего в областную больницу, он был в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области 28-летняя беременная женщина залезла на дерево и застряла на высоте 4 этажа. Ей помогли спасатели.