На Одесщине мужчина застрелил односельчанина, который набросился на него с топором

В Одесской области мужчина выстрелил в своего односельчанина, который набросился на него с топором. От полученных ранений он скончался на месте.

Как сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре, инцидент произошел вечером воскресенья, 18 июля, в селе Байталы Ананьевской громады.

49-летнего жителя села задержали и объявили о подозрении по части 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как рассказали правоохранители, трагедия произошла в доме задержанного. Он повздорил с 32-летним знакомым, который схватил топор и бросился на него. Причина конфликта не уточняется.

Во время ссоры хозяин дома взял свое гладкоствольное ружье 12 калибра и сделал два выстрела – один в воздух, а другой в грудь нападавшему. Тот скончался на месте происшествия.

Напомним, в мае в Одесской области в разное время застрелились сразу трое военнослужащих. 24 мая в служебном кабинете нашли мертвым офицера-пограничника. По предварительной версии он застрелился из табельного оружия.

28 мая стало известно о гибели пограничника на рабочем месте в поселке Тарутино. Он также совершил самоубийство. Им оказался помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим. 30 мая в селе Радостное застрелился военнослужащий Ярослав Ганюченко. Он покончил с собой из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Буча Киевской области школьники устроили фотосессию с оружием, во время которой 15-летняя девушка застрелила своего знакомого. 16-летний юноша погиб на месте.