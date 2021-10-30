Могилы роют даже ночью: потерявший из-за COVID-19 мать одессит показал видео с городского кладбища

В Одессе за сутки похоронили 28 человек, которые умерли из-за коронавируса. В сети пишут, что могилы для погибших якобы роют и ночью.

Соответствующее видео заснял мужчина, которые потерял мать из-за COVID-19. Кадры опубликовали в Telegram-канале "ОдессаINFO" в пятницу, 29 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Парень, который на днях потерял мать от COVID-19, заснял страшные кадры с западного кладбища. Только за день 28 человек ковидных похоронили. Говорит, что могилы роют и ночью", – сказано в сообщении.

Видео дня

Сам мужчина на видео рассказал, что еще сутки назад было вырыто две могилы, однако теперь там появилось еще 28 ям.

Ранее он рассказывал, что в одном из похоронных бюро в Одессе очередь. Его родители вместе заболели коронавирусом. У отца было 35% поражения легких, а у мамы – 75%. Оба были невакцинированными.

"67 человек хоронит агентство в день, умерших от коронавируса. Пока я оформлял документы мамы , выкатили четверых в морг. Может, эта история даст понимание о серьезности проблемы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Павлоград в Днепропетровской области в больнице не хватает мест для больных с коронавирусом. Медперсонал вынужден размещать пациентов в коридорах учреждения.