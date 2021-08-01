Масштабный пожар на складах под Одессой: появились новые подробности

В воскресенье, 1 августа, вблизи Одессы в селе Нерубайское горели склады. Площадь возгорания составила около 10 тыс. кв. м, обошлось без жертв и пострадавших, так как людей в помещениях в момент ЧП не было.

В СМИ появились сообщения о том, что загорелись якобы складские помещения корпорации "АТБ". Однако в компании эту информацию опровергли, добавив, что возгорание началось не на их складах, а рядом.

"По предварительной информации, это склады "Нашей Рябы" или магазинов "Ева". Наши склады работают в штатном режиме, доставляют продукцию в наши магазины", – отметили в пресс-службе "АТБ".

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В пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области проинформировали, что сгоревшие склады были практически пустые. Во время тушения огня там обнаружили несколько боксов с мясом.

На данный момент уточняется, кто именно является владельцем помещений.

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