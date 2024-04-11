Жители Украинки в Киевской области призвали закрыть окна после российской атаки: что происходит

Жителей города Украинка в Киевской области призвали закрыть окна после российской атаки на объект критической инфраструктуры. Кроме того, их призвали сделать запасы воды

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Украинского городского совета Александр Туренко. Страна террорист РФ нанесла очередной удар по столичному региону.

"Уважаемая община! Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды! Оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Есть все необходимое. При воздушных тревогах в очередной раз призываю – бежать в Укрытия! Война! Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно – впоследствии", – добавил Туренко.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 11 апреля, совершила по Украине пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударила крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожье, Киевской и Львовской областях зафиксированы попадания в объекты энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, которую в течение ночи и утра 11 апреля Россия совершила 82 средствами нападения. На регионы летели 42 ракеты и 40 дронов-камикадзе, защитникам неба удалось сбить 18 и 39 таких целей соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!