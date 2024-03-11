Житель Киевщины пытался отправить в США старинные монеты и слитки под видом сувениров. Фото

Правоохранители разоблачили жителя Киевщины, занимавшегося контрабандой старинных монет и слитков. Он пытался выслать артефакты в США под видом декоративных сувениров.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый под видом декоративных сувениров пытался отправить в Соединенные Штаты Америки культурные ценности. Он тщательно замаскировал от таможенных органов шесть старинных монет арабского Халифата, отчеканенных в VIII-X веках, и восемь платежных слитков, которые использовались на территории Украины в период VIII-XII веков", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, мужчину задержали во время отправки международной посылки. Согласно выводам экспертизы, монеты и слитки имеют историческое, этнографическое, художественное и научное значение.

По факту законченного покушения на контрабанду культурных и исторических ценностей возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники обнаружили в международной посылке драгоценности от Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels. Ювелирные изделия отправили из Тайваня в Украину под видом стальных бусин, отметив их общую стоимость – 60 долларов США.

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