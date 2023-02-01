Житель Киева переправлял призывников через границу под видом волонтеров. Фото

Правоохранители Киевской области перекрыли очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость такой "услуги" колебалась от 500 до 2000 долларов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Организатору "бизнеса" грозит до 7 лет лишения свободы.

"Перекрыт подпольный канал переправки военнообязанных мужчин за границу. Работники управления миграционной полиции Киевщины помешали незаконному выезду за границу 6 человек. 26-летний житель столицы организовал незаконную схему выезда мужчин призывного возраста в страны Европы под видом волонтеров", – рассказал Небытов.

По словам генерала полиции, злоумышленник обещал клиентам вносить их данные в базу "Шлях". Свои "услуги" он оценивал от 500 до 2000 долларов.

"Организатору уже сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", – резюмировал Небитов.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Злоумышленники за 12 тысяч долларов продавали соответствующие справки военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили брата и сестру, изготовлявших документы для переправки призывников за границу. Стоимость "услуг" составила 5 тысяч долларов.

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