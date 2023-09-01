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Житель Бучи обнаружил в гараже растяжку: полиция обезвредила опасный предмет. Фото

София Закревская
Криминал
1 минута
4,7 т.
Житель Бучи обнаружил в гараже растяжку: полиция обезвредила опасный предмет. Фото

В Киевской области спустя более чем год после деоккупации продолжают находить следы присутствия российских войск. Так, в городе Буча местный житель обнаружил у себя в гараже вражескую растяжку.

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Об этом в своем Telegram-канале 1 сентября сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. "Мы до сих пор находим на Киевщине смертоносные "подарки" оккупантов", – отметил он.

Мужчина, который не был у себя дома с начала действия военного положения (24 февраля 2022-го), вернулся в Бучу и обнаружил в своем гараже гранату. Он обратился за помощью к правоохранителям.

Житель Бучи обнаружил в гараже растяжку: полиция обезвредила опасный предмет. Фото

Прибывшие на место полицейские обнаружили растяжку с гранатой – она была зажата между двумя пластиковыми вешалками. Специалисты изъяли опасную находку.

"В очередной раз призываю граждан: обнаружили опасные предметы, сразу набирайте "102"!" – добавил Небытов.

Житель Бучи обнаружил в гараже растяжку: полиция обезвредила опасный предмет. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вблизи села Бузова Киевской области обнаружили две растяжки из боевых гранат. Взрывоопасные предметы оставили российские военные во время оккупации региона.

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