Жестоко избили, ограбили и оставили связанным на берегу реки: в Киеве задержали нападавших на ди-джея. Фото

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые, по данным следствия, совершили разбойное нападение на ди-джея. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, похитили ценное имущество и оставили его связанным на берегу реки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителя Деснянского района об обнаружении на берегу реки Десна связанного и потерявшего сознание мужчины. Выяснилось, что пострадавший – 26-летний киевлянин, работающий ди-джеем в столичных клубах, которого избили и ограбили.

Полицейские установили и задержали троих нападавших — 25-летнего организатора преступления и двух его сообщников в возрасте 21 и 31 года.

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"Установлено, что преступники устроили дерзкую ловушку для мужчины, намереваясь завладеть его ценными вещами. В результате организатор преступления, находясь возле развлекательного заведения, дождался, пока потерпевший выйдет на улицу, и предложил подвезти его домой. Положив оборудование и другие вещи в машину, мужчина сел на заднее сиденье, однако вскоре в салон подсели двое мужчин, которые начали избивать пассажира, а водитель достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз ему в грудь", – рассказали в пресс-службе.

После этого пострадавшего привезли на берег реки и связали. Злоумышленники забрали у него дорогостоящую музыкальную технику, телефон, деньги и другие ценные вещи, после чего уехали. Мужчину с огнестрельными ранениями и переломами госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, под видом покупателя грабил ломбарды. Злоумышленник выбирал дорогие смартфоны якобы для осмотра, а затем убегал с ними.

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