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Жестоко избили, ограбили и оставили связанным на берегу реки: в Киеве задержали нападавших на ди-джея. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
1,0 т.
Полицейские обнаружили и задержали подозреваемых
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В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые, по данным следствия, совершили разбойное нападение на ди-джея. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, похитили ценное имущество и оставили его связанным на берегу реки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителя Деснянского района об обнаружении на берегу реки Десна связанного и потерявшего сознание мужчины. Выяснилось, что пострадавший – 26-летний киевлянин, работающий ди-джеем в столичных клубах, которого избили и ограбили.

Мужчину избили, ограбили и оставили связанным на берегу реки.

Полицейские установили и задержали троих нападавших — 25-летнего организатора преступления и двух его сообщников в возрасте 21 и 31 года.

"Установлено, что преступники устроили дерзкую ловушку для мужчины, намереваясь завладеть его ценными вещами. В результате организатор преступления, находясь возле развлекательного заведения, дождался, пока потерпевший выйдет на улицу, и предложил подвезти его домой. Положив оборудование и другие вещи в машину, мужчина сел на заднее сиденье, однако вскоре в салон подсели двое мужчин, которые начали избивать пассажира, а водитель достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз ему в грудь", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину избили, ограбили и оставили связанным на берегу реки.
Мужчину избили, ограбили и оставили связанным на берегу реки.
В ди-джея несколько раз выстрелили.

После этого пострадавшего привезли на берег реки и связали. Злоумышленники забрали у него дорогостоящую музыкальную технику, телефон, деньги и другие ценные вещи, после чего уехали. Мужчину с огнестрельными ранениями и переломами госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Машина злоумышленников.
Злоумышленники похитили ценные вещи ди-джея.
Злоумышленники похитили ценные вещи ди-джея.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, под видом покупателя грабил ломбарды. Злоумышленник выбирал дорогие смартфоны якобы для осмотра, а затем убегал с ними.

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