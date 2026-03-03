Жестоко избил и ограбил воина, который сбивает 'Шахеды' над Киевом: суд вынес приговор россиянину-рецидивисту

В Киеве суд вынес приговор россиянину, который жестоко избил и ограбил защитника Украины. Злоумышленник вместе с товарищем напал на воина, который сбивает "Шахеды" над столицей, нанес ему тяжелые травмы и отобрал имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступник должен провести за решеткой 12 лет, а также у него конфисковано все принадлежащее ему имущество.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд признал 39-летнего гражданина РФ виновным в нападении на военнослужащего с целью завладения его имуществом", – говорится в сообщении.

Так, в марте 2023 года на столичном Харьковском шоссе злоумышленник вместе с сообщником увидели военного, которого решили ограбить. Нападавшие избили его до потери сознания и отобрали все ценные вещи – телефон, часы, кошелек. Когда потерпевший начал приходить в себя, обвиняемые вернулись и снова начали бить его ногами по голове.

Потерпевшим оказался 36-летний военнослужащий мобильно-огневой группы, сбивающей "Шахеды" над Киевом.

Один из обвиняемых – гражданин страны-агрессора РФ, за два месяца до совершения нападения вышел из тюрьмы, где в целом провел более 20 лет. Другой обвиняемый умер, не дождавшись приговора, из-за употребления наркотиков.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева гражданин РФ признан виновным – он находится под стражей.

