Женщина попала под поезд: в Киеве из-за смертельного ЧП внесли изменения в работу городской электрички

В Днепровском районе столицы в понедельник, 7 июля, утром на железной дороге поезд сбил на смерть человека. Вследствие этого временно изменился порядок посадки/высадки пассажиров городской электрички.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Из-за травмирования человека по станциям Русановка, Левобережная и Никольская Слободка посадка/высадка пассажиров временно будет происходить по нечетному пути. На станциях находятся работники Военизированной охраны "Укрзализныци", в случае вопросов – обращайтесь, пожалуйста, к ним", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной полиции нам подтвердили информацию о происшествии. Правоохранители добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства ЧП на железной дороге в районе улицы Сверстюка. К сожалению, от полученных травм он погибла на месте.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил девушку, которая находилась на путях. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, только констатировали ее смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области недалеко от станции Бобрик поезд сбил мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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