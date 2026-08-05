Ждали поезд, который задержался: Россия ударом по Киевской области убила восемь человек на станции "Квитневый"

В результате ракетного удара РФ в ночь на 5 августа в Броварском районе погибли восемь человек. Они ждали поезд на станции "Квитневый", который задержался.

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Об этом сообщил председатель Броварской РГА Виталий Бигун, передают СМИ. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"На станции "Квитневый" у нас оказалось больше всего жертв – людей, пострадавших ночью. Поезд немного задержался, и люди не успели на свой последний поезд. На данный момент известно о восьми погибших. Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

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Со своей стороны в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что после ужасающей ночной атаки по логистической инфраструктуре в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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"Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций были приостановлены, персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и приносим извинения за возможные сбои в расписании", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, ещё десятки людей получили ранения.

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