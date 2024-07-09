"Заработал" более 650 тыс. грн во время ремонта школы в Киевской области: будут судить директора частного предприятия. Фото

В Киевской области судить подрядчика будут судить за завладении бюджетных средств во время ремонта и термомодернизации школы. Злоумышленник "заработал" более 650 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Ювенальные прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гендиректора частного предприятия по фактам завладения средствами местного бюджета, служебного подлога. А также легализации имущества, полученного преступным путем", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, следствие установили, что обвиняемый выполнял подрядные работы по капитальному ремонту и термомодернизации здания школы в поселке Немишаево. Зная, что работы по объекту выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации, подрядчик составил и выдал заказчику поддельные отчетные документы.

На основании этих бумаг на счет компании неправомерно перечислено более 650 тыс. Грн. Полученными средствами гендиректор распорядился в интересах возглавляемого предприятия. По ходатайству прокуратуры на имущество обвиняемого и на счет предприятия наложены аресты.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении директору лицея в Киевской области в злоупотреблении при закупке укрытия для учебного заведения. В результате его действий подрядчик безосновательно получил более 3 млн грн.

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