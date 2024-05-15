Занималась информационными диверсиями против Украины: в Киеве задержали соратников Медведчука. Подробности и фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали соратников Медведчука, работавших в проекте "Другая Украина". Злоумышленники занимались информационными диверсиями против нашей страны, в частности призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

"Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность по ФСБ. В Киеве над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме Киевской области и изготавливали заказные анимационные ролики. Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из РФ.

Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а директор его организации "Другая Украина" в Москве. После разбирательства он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.

"Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых – сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube. За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные деньги им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина", – уточнили в СБУ.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ. Как отметили в прокуратуре Киевщины, согласно заключению экспертов в видео, снимаемых злоумышленниками, содержатся признаки нарушения основ государственной безопасности в информационной сфере.

На основании собранных доказательств двум участникам агентурной группы сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы – директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде безальтернативного содержания под стражей. В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. Злоумышленник пытался установить вебкамеру у моста, чтобы наблюдать за движением военных эшелонов.

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