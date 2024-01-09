Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото

В Киевской области разоблачили четырех парней, которые поджигали релейные шкафы, отвечающие за работу сигнальных установок на железнодорожных путях. Жители региона делали это по заказу неизвестного, связывавшегося с ними через Telegram.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуре. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от сотрудников "Укрзалізниці" о том, что на перегоне Барышевка – Борисполь неизвестные совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки. Событие привело к нарушению работы железной дороги.

"Как выяснили полицейские, юноши получали "заказы" от неустановленного лица через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзалізниці", сумма которого устанавливается. Два 16-летних и 14-летний житель Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ", – сообщили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд признал виновным участника агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

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