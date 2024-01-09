newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
2,4 т.
Злоумышленники повредили имущество 'Укрзалізниці'

В Киевской области разоблачили четырех парней, которые поджигали релейные шкафы, отвечающие за работу сигнальных установок на железнодорожных путях. Жители региона делали это по заказу неизвестного, связывавшегося с ними через Telegram.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуре. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от сотрудников "Укрзалізниці" о том, что на перегоне Барышевка – Борисполь неизвестные совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки. Событие привело к нарушению работы железной дороги.

Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото

"Как выяснили полицейские, юноши получали "заказы" от неустановленного лица через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзалізниці", сумма которого устанавливается. Два 16-летних и 14-летний житель Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ", – сообщили в пресс-службе.

Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото
Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото
Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото

По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото
Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото
Заказы получали через Telegram: в Киевской области ребята за вознаграждение поджигали оборудование железной дороги. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд признал виновным участника агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!