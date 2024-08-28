Захватил землю у озера Тельбин и построил кафе: в Киеве бизнесмена подозревают в "схеме". Фото

В Киеве предприниматель построил кафе и коммерческую недвижимость на самовольно захваченном участке у озера Тельбин. Общая площадь незаконной застройки составила более 650 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю сообщили о подозрении.

"Было установлено, что 60-летний киевлянин с апреля 2013-го по сентябрь 2020 года самовольно захватил части пяти земельных участков площадью 0,15 гектара и с целью прибыли построил там кафе и восемь нежилых домов. Общая площадь незаконной застройки составила более 650 квадратных метров, которые мужчина сдавал в аренду другим предпринимателям", – рассказали в пресс-службе.

Как установили полицейские, никаких правоучредительных документов и разрешения на строительство у нарушителя не было. В целом на незаконной застройке участков, принадлежащих территориальной громаде города Киева и расположенных в прибрежно-защитной полосе озера, мужчина заработал более 2 млн грн.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а предпринимателю сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Кроме того, следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на незаконно возведенные объекты недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура Киева через суд требует вернуть столичному сообществу земельный участок стоимостью 27 млн грн на берегу притока озера Вырлица на улице Ревуцкого. На этой территории расположено самовольно построенное нежилое помещение общей площадью около 1700 кв. м.

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