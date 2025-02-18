За вознаграждение 'рисовал' призывникам диагноз по поводу непригодности к службе в зоне боевых действий: в Киеве задержали врача

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали врача-невропатолога коммунального заведения Киева, который за деньги предлагал военнообязанным фейковые диагнозы и службу в тылу. Стоимость "услуги" составила 2 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и столичной полиции. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили коррупционную схему служащих военно-врачебной комиссии, которая действовала при одном из районных в Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, на взятке стражи порядка задержали невропатолога консультативно-диагностического центра одного из районов столицы", – рассказали правоохранители.

Будучи также членом военно-врачебной комиссии, злоумышленник во время проведения обследований предлагал военнообязанным изменить степень годности к прохождению службы в ВСУ.

За "вознаграждение" работник медучреждения оформлял своим клиентам фиктивные медвыводы о признании их пригодными к службе только в подразделениях тылового обеспечения и не связанного с участием в боевых действиях. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 тыс. долларов США с одного человека.

"Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время передачи ему второй части оговоренных средств в размере 40 тысяч гривен", – добавили в полиции Киева.

По факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности других должностных лиц, вероятно причастных к противоправной схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева, мужчина во время прохождения ВЛК пытался скрыться, спустившись из шестиэтажного дома по трубе. Он не удержался, упал на крышу подвального помещения и получил травмы.

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