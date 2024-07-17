За $3 тыс. отправлял уклонистов за границу под видом перевозчиков: в Киеве задержали организатора схемы. Фото

В Киеве с поличным задержали мужчину, который организовал схему переправки военнообязанных мужчин через границу под видом перевозчиков. Стоимость "услуги" составляла 3 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

"По данным следствия, 51-летний киевлянин, находясь в сговоре с другими лицами, за денежное вознаграждение обещал "клиенту" внести его данные в систему "Путь". Это в дальнейшем позволяло ему выехать за пределы Украины под видом волонтера, осуществляющего перевозку грузов для нужд Вооруженных сил Украины", – рассказали правоохранители.

Злоумышленник был задержан во время встречи с "клиентом" и получения от него 3 000 долларов США. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в ГНСУ сообщили о задержании на Закарпатье группы мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Для того чтобы остановить уклонявшихся в 50 метрах от границы, пограничникам пришлось применять оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники задержали группу из 23 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и попасть в Молдову. Помощник организатора незаконной схемы подвез их в пограничную зону на зерновозе.

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