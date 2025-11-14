'Я умру сейчас здесь': у женщины под завалами дома в Киеве оказались дочь и зять, поисковые работы продолжаются. Видео

В Деснянском районе Киева местная жительница после российской атаки не может узнать о судьбе своей дочери и ее мужа, которые находились в квартире дома во время российской атаки. В отчаянии она попросила о помощи у мэра Виталий Кличко.

Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода". На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Что известно

"Я умру сейчас здесь. Дети мои – дочь и зять. Я не могу – у меня сил нет. Никто ничего не говорит – где они и что с ними. Скажите мне пожалуйста – где они", – просила в отчаянии женщина, обращаясь к мэру Киева.

Добавим, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Террористическая атака

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

