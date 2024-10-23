Взрывчатку собирались взорвать в многолюдном месте: задержаны агенты РФ, которые готовили теракт в Киеве. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали агентов российского ГРУ, которые готовили теракт в Киеве. Целью страны-террориста РФ было максимальное количество погибших среди гражданского населения столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка России (более известная как гру). По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины", – рассказали в пресс-службе.

По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан. Для совершения теракта разведка страны-агрессора РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легкие" заработки в Telegram-каналах.

После вербовки агентка получила от окупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов. Согласно враждебным указаниям, злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, которая должна была достать из замаскированного схрона. Его геолокацию оккупанты планировали сбросить девушке накануне теракта.

"Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российской игры, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области. К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольную" задачу российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", – уточнили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали обоих злоумышленников с поличным, когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задачи на южном фронте. На месте происшествия у задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

По факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Службы безопасности задержали дежурного агента военной разведки РФ в Харьковской области. Он шпионил за локациями ВСУ, которые держат оборону на Купянском направлении, которое сейчас очень активно атакуют оккупанты.

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