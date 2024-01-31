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Взрыв в Шевченковском суде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО, где сидел Игорь Гуменюк

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,4 т.
Подозреваемые, в частности, не проводили обыски в камере подрывника

В Киеве будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора по делу о взрыве в Шевченковском райсуде, который устроил Игорь Гуменюк. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и служебной подделке документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемые, в частности, не проводили обыски в камере взрывателя.

"Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд. В дальнейшем в помещении суда он привел его в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда", – рассказали в пресс-службе.

Взрыв в Шевченковском суде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО, где сидел Игорь Гуменюк

Отмечается, что сотрудники СИЗО передали арестанта Игоря Гуменюка конвойной службе Нацгвардии без проведения обыска вещей. Работники конвойной службы тоже этого не сделали, прежде чем доставить мужчину в суд.

Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились. Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.

"В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый (Гуменюк. – Ред.) изъят глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, сдетонировавших в суде", – уточнили в прокуратуре.

Взрыв в Шевченковском суде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО, где сидел Игорь Гуменюк

Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд. В пресс-службе также напомнили, что в декабре 2023 года суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования.

Как сообщал OBOZ.UA:

  • Напомним, 5 июля прогремел взрыв в Шевченковском райсуде. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция, пострадали двое правоохранителей. Впоследствии стало известно, что нарушитель погиб на месте происшествия – он взорвал себя.
  • Подорвавшим себя оказался Игорь Гуменюк – он был бойцом батальона "Сич". Шевченковский районный суд долго рассматривал уголовное дело, возбужденное против него, намеренно затягивал, из-за чего украинец находился более восьми лет под стражей, без приговора.
  • Сам Гуменюк, обвиняемый в смерти двух нацгвардейцев, находясь в СИЗО смог изготовить так называемый "пояс шахида" из веществ, которые ему передавали в камеру. Он планировал скрыться после взрывов, воспользовавшись паникой.

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