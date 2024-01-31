Взрыв в Шевченковском суде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО, где сидел Игорь Гуменюк

В Киеве будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора по делу о взрыве в Шевченковском райсуде, который устроил Игорь Гуменюк. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и служебной подделке документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемые, в частности, не проводили обыски в камере взрывателя.

"Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд. В дальнейшем в помещении суда он привел его в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники СИЗО передали арестанта Игоря Гуменюка конвойной службе Нацгвардии без проведения обыска вещей. Работники конвойной службы тоже этого не сделали, прежде чем доставить мужчину в суд.

Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились. Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.

"В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый (Гуменюк. – Ред.) изъят глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, сдетонировавших в суде", – уточнили в прокуратуре.

Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд. В пресс-службе также напомнили, что в декабре 2023 года суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования.

Как сообщал OBOZ.UA:

Напомним, 5 июля прогремел взрыв в Шевченковском райсуде. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция, пострадали двое правоохранителей. Впоследствии стало известно, что нарушитель погиб на месте происшествия – он взорвал себя.

Подорвавшим себя оказался Игорь Гуменюк – он был бойцом батальона "Сич". Шевченковский районный суд долго рассматривал уголовное дело, возбужденное против него, намеренно затягивал, из-за чего украинец находился более восьми лет под стражей, без приговора.

Сам Гуменюк, обвиняемый в смерти двух нацгвардейцев, находясь в СИЗО смог изготовить так называемый "пояс шахида" из веществ, которые ему передавали в камеру. Он планировал скрыться после взрывов, воспользовавшись паникой.

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