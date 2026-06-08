Взрыв в терминале 'Новой Почты' в Киеве: правоохранители задержали злоумышленника. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил взрыв в почтовом терминале "Новой почты" в Киеве 5 июня. В результате один человек погиб, а еще двое были ранены.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Что известно

"Контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией по "горячим следам" задержали мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева. Это привело к гибели одного из работников отделения, еще двое получили телесные повреждения. Происшествие произошло утром во время разгрузки посылок, одна из которых сдетонировала", – говорится в сообщении.

По данным следствия, посылка содержала осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена. Отправителем опасной бандероли был 35-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожье. Пренебрегая правилами безопасности, он направил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения.

Главные истории дня

Оперативники СБУ совместно с работниками Национальной полиции задержали мужчину по месту жительства в Запорожской области. Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержании посылки и ее отправке.

Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки при содействии командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы предотвратили попытки российских войск устроить теракт в Одессе. Силовики и разведчики поймали контрабандистов, которые по заказу ФСБ должны были доставить в город оружие, в частности оптоволоконный FPV-дрон.

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