Взрыв в Киеве: Нацполиция и СБУ задержали трех причастных к теракту. Подробности, фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали трех пособников врага, которые устроили теракт в Дарницком районе Киева. В результате первого взрыва погиб военнослужащий Нацгвардии и были травмированы еще два человека, а из-за второго взрыва ранения получили двое полицейских, прибывших на вызов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Взрывы в Дарницком районе

Так, по информации главы столичной полиции Дмитрия Шумейко, правоохранители в течение нескольких часов установили, что к совершению теракта причастны трое мужчин в возрасте 23, 25 и 27 лет. Они являются жителями разных регионов, которые приехали в столицу на "заработки".

"Один из фигурантов в мессенджере получил "задание" от так называемого куратора из РФ о необходимости совершить теракт в столице в обмен на денежное вознаграждение. Поэтому дельцы изготовили самодельные взрывные устройства и по указанию вражеских спецслужб замаскировали их в мусор на маршруте патрулирования правоохранителей, а также разместили поблизости мобильные телефоны, которые транслировали видео в режиме реального времени", – рассказал Шумейко.

В четверг, 11 декабря, в Дарницком районе, когда наряд Национальной гвардии приблизился к ловушке, устроенной злоумышленниками, произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.

Также травмировался охранник строительной площадки, который находился неподалеку. В то время, когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, – произошел второй подрыв, в результате которого получили ранения двое патрульных полицейских – сейчас они находятся в больнице.

"Полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали фигурантов в съемной квартире в столице и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению преступления", – добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование осуществляется СБУ по факту совершения террористического акта, который привел к гибели человека (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 11 декабря, прогремело несколько взрывов. В результате этого есть погибший и раненые.

