Расследование взрыва в многоэтажке на Поздняках завершено, одна из подозреваемых объявлена в розыск

По делу о смертельном взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве, где жертвами ЧП стали пять человек, завершено досудебное расследование. Фигурантами уголовного производства являются пять должностных лиц "Киевгаза", а еще одна подозреваемая – в розыске.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Следователи также назвали должности подозреваемых:

первый заместитель главы правления "Киевгаза";

три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства;

начальник службы охраны труда.

Всем им вменяют нарушение Уголовного кодекса по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей).

Видео дня

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец уточнила: относительно женщины, которая объявлена в розыск, материалы собраны в отдельное уголовное производство.

Известно, что фигурантка ранее работала в "Киевгазе", а сейчас, по данным следствия, находится на неконтролируемой территории Луганской области ("ЛНР").

9 августа другие подозреваемые вместе со своими адвокатами явились в орган досудебного расследования, где ознакомились с доказательствами стороны обвинения.

Далее обвинительный акт должен быть направлен в суд для рассмотрения по сути.

В 10-этажном доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Дарницкий район Киева) утром 21 июня 2020 года взорвался газ. В итоге конструкция частично обрушилась.

В здании погибли пять человек, из которых трое были членами одной семьи. Еще трое жителей получили травмы.

Досудебное расследование установило: взрыв произошел из-за нарушения должностными лицами "Киевгаза" требований ряда нормативно-правовых актов ("Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других) в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. На это указали результаты экспертиз.

Свое жилье потеряли около 120 человек, а причиненный материальный ущерб составил более 53 млн гривен.

В декабре коммунальщики начали работы по демонтажу разрушенного взрывом дома.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Киевсовет решил направить 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир для жителей многоэтажки, где случился взрыв.