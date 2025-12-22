Вышел из тюрьмы и изнасиловал женщину: в Киеве будут судить иностранца. Подробности дела

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия изнасиловал женщину, которой он предоставил жилье на несколько дней. Обвиняемым оказался иностранец.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом.

Что известно

"Прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего гражданина Таджикистана, который весной вышел из тюрьмы и совершил изнасилование", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, знакомые мужчины попросили его предоставить на несколько дней жилье женщине, которая приехала в Киев из другого города оформить документы для выезда за границу, где ее ждали родные. Вечером, когда пострадавшая легла спать, злоумышленник подошел к ее кровати и изнасиловал. Потерпевшая оказала сопротивление, в результате чего получила синяки и ссадины.

Тогда иностранца задержали и сообщили ему о подозрении. В прокуратуре отметили, что в 2021 году он был приговорен к 5 годам лишения свободы за грабеж. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в течение двух лет развращал дочь и насиловал падчерицу. Он должен провести за решеткой 15 лет.

