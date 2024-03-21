Воронка на месте падения ракеты и поврежденные здания: последствия ракетной атаки на Киев 21 марта. Фото и подробности

В четверг, 21 марта, страна-террорист РФ с помощью крылатых и баллистических ракет атаковала Киев. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены, однако, в нескольких районах столицы обломки повредили дома, здания и автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К сожалению, ранены.

Так, утром страна-террорист РФ атаковала столицу Украины с помощью крылатых и баллистических ракет. Благодаря невероятной работе сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были уничтожены. Однако, к сожалению, из-за падения обломков сбитых боеприпасов в Шевченковском районе горела квартира в шестиэтажном доме, откуда эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоэтажки и уничтожены огнем несколько автомобилей. Была обнаружена часть ракеты, к обезвреживанию привлекли саперов.

В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание дошкольного учебного заведения тоже горели авто.В Подольском районе обломки упали на крышу жилого дома, повлекшие возгорания и значительные разрушения, также пожар охватил трансформаторную подстанцию и складские здания.

В результате атаки врага, предварительно, пострадало более 10 человек. К счастью, никто не погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

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