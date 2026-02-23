Вылетела на встречку: в Киеве осудили женщину, которая пьяной устроила смертельное ДТП. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила смертельное ДТП. Злоумышленница выехала на встречную полосу и протаранила легковушку, в результате чего погибли два человека.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Осужденная должна провести за решеткой 11 лет.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры жительница Киева признана виновной в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека. Приговор получил и ее знакомый, который позволил нетрезвой женщине управлять автомобилем", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП случилось в ноябре 2023 года на столичной улице Старокиевской. Женщина, которой на тот момент было 20 лет, села за руль Audi в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки она выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречным автомобилем Toyota. В результате аварии погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир последнего авто.

Правоохранители установили, что виновница ДТП села за руль за несколько минут до аварии. До этого автомобилем управлял ее знакомый, который на момент аварии был пассажиром.

В прокуратуре отметили, что по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами из-за привлечения к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Злоумышленница приговорена к 11 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет. Пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также виновная должна компенсировать 5,3 млн гривен родным погибших в ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, первый месяц 2026 года не стал исключением в страшной статистике ДТП с пострадавшими, которые фиксировали в столице и Киевской области. В течение января в регионе произошло более 200 таких аварий, жертвами которых были почти 20 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!