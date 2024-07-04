Все успешно перехвачены: с мая 2023 года ни один "Кинжал" не достиг Киева

С начала мая 2023 года, после получения Украиной ЗРК Patriot, все российские "Кинжалы", которыми страна-террорист обстреливала Киев, были перехвачены. В общей сложности было сбито более 20 таких баллистических ракет.

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Об этом рассказал командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко, передает Укринформ. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион" ". Для нас это, в первую очередь, баллистическая цель", – подчеркнул Яременко.

Он добавил, что уже после обстрела аналитики эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют, какая именно это была воздушная цель.

"Скажу единственное: все Кинжалы, которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели. в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все успешно перехвачены", - уточнил Яременко.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом объявил о выделении нового крупного пакета оборонной помощи Украине. Он будет содержать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

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