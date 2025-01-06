Враг планировал взорвать своего агента-подростка среди военных на Киевщине: СБУ предотвратила теракт. Подробности и видео

Сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, планировали совершить массовый теракт среди военных в Киевской области. Злоумышленники готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. По результатам спецоперации задержаны 4 участника агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке. Его на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца.

Враг отслеживал передвижение подростка в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку, как только юноша зайдет в помещение. При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Подросток думал, что взрыв произойдет после того, как он выйдет из здания.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные планы и задержала четырех злоумышленников. Этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри сил обороны, когда один "военный" подрывает других в знак протеста.

Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ. Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от окупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму. Еще один участник сети – 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму из "начального тайника" в схрон, где их забрал несовершеннолетний.

"Сам "начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб России сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одного из агенток изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения", – добавили в СБУ.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, возле административного помещения одного из ТЦК и СП Житомирской области днем 24 декабря произошел взрыв. Следователи подозревают в теракте 41-летнего мужчину; его сообщницей, по версии следствия, была 23-летняя местная жительница.

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